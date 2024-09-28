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A Haber savaş hattında! Katyuşa füzeleri ateşlendi İsrail’de sirenler çaldı

A Haber savaş hattında! Katyuşa füzeleri ateşlendi İsrail’de sirenler çaldı

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.09.2024 09:57
İsrail ile Lübnan arasında adın konmamış savaşta 5. gün yaşanırken çatışmaların şiddeti giderek arttı. İsrail dün Hizbullah’ın karargahı olan Dahiye semtine bomba yağdırırken Hizbullah bu sabah İsrail’e onlarca katyuşa füzeleri gönderdi. A Haber ekipleri son gelişmeleri aktardı.
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