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A Haber Özel | Okullar ne zaman açılacak? Seyreltilmiş sınav nasıl olacak? Uzman isim A Haber’de yorumladı
Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni düzenlemeler yaptı. Buna göre; daha önce 4 Ocak'a kadar süreceği duyurulan uzaktan eğitim 22 Ocak'a kadar devam edecek. İlkokullarda sınav yapılmayacak. Ortaokul ve liselerde karne bir sınav notuna göre verilecek. Yarıyıl tatili ise ara tatille birleştirildi ve 3 hafta olarak belirlendi. Velilerin kafasında oluşan soruları A Haber canlı yayınına katılan eğitim Uzmanı Ayhan Korkmaz verdi.