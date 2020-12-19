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A Haber Özel | Okullar ne zaman açılacak? Seyreltilmiş sınav nasıl olacak? Uzman isim A Haber’de yorumladı

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Giriş: 19.12.2020 14:33
Güncelleme:19.12.2020 14:34
Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni düzenlemeler yaptı. Buna göre; daha önce 4 Ocak'a kadar süreceği duyurulan uzaktan eğitim 22 Ocak'a kadar devam edecek. İlkokullarda sınav yapılmayacak. Ortaokul ve liselerde karne bir sınav notuna göre verilecek.  Yarıyıl tatili ise ara tatille birleştirildi ve 3 hafta olarak belirlendi. Velilerin kafasında oluşan soruları A Haber canlı yayınına katılan eğitim Uzmanı Ayhan Korkmaz verdi.

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