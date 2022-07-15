15 Temmuz 2022, Cuma
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A Haber o gece neden hedef alındı? 15 Temmuz gecesi Turkuvaz Medya neden susturulmak istendi? Tanıkları anlattı
Hain darbeci FETÖ’cüler 15 Temmuz gecesi A Haber yayınını kesmek istedi.15 Temmuz gecesi darbeci hainlere karşı A Haber ve Sabah'ın Beşiktaş’taki binası önünde kısa sürede toplanan vatandaşlar, büyük ihaneti halka duyurmak için ölümüne görev yapan gazetecilere kalkan oldu. Turkuvaz Medya neden hedef alındı? A Haber spikeri Tahir İnan yaşananları anlattı.