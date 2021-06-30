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A Haber neden hedefte?

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Giriş: 30.06.2021 00:42
Güncelleme:30.06.2021 01:19
A Haber dünyanın dört bir yanından bağlantılar, özel dosya haberler, uzman konuklar, güçlü muhabir ağı ile kamuoyunun takdirini topluyor. Ancak Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü konusundaki hassasiyeti nedeniyle halkı doğru bilgilendirme sorumluluğuyla hareket eden A Haber sürekli olarak baskı, algı ve engellemelere maruz kalıyor. Özellikle son dönemde kurumumuza yönelik yapılan saldırılar karşısında diğer medya kuruluşlarının sessizliğe de dikkat çekiyor. A Haber'e yönelik yapılan yapılan saldırılara ilişkin açıklamada bulunan isimler bu durumun nedenlerine ilişkin tespitlerde bulundu. Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel yaptığı açıklamada Yİ Parti A Haber'in ifşa ettiği kurguların ifşa edilmesini istemiyor. Yani halkı bu yalana inandırmak istiyor. A Haber ise haberin doğrusunu ortaya koyarak halka sunuyor." ifadelerini kullandı. Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat ise A Haber muhabirlerine yapılan fiziksel saldırılara yönelik "Bir taraftan meclis kürsülerinde toplantılarda uzlaşıdan bahseceğiz ondan sonra da gidip gazeteci döveceğiz. Bu insanlık olayı değildir." dedi. Akşam Gazetesi Yazarı Emin Pazarcı ise konuya ilişkin "Bakıyorsunuz bir taraftan bazı saldırılar olunca görmezden geliyorlar, başka bir taraftan benzer muamelelerle karşı karşıya kalınca süsleyip sunuyorlar" yorumunda bulundu.
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