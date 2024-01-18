A Haber muhabirinin saldırıya uğradığı olaydaki kişi Ekrem İmamoğlu’nun adamı çıktı

Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu sonrası belediye önünde toplanan kalabalık gözaltına alınanlara destek için slogan attı. Bu esnada olay yerinde yaşananları paylaşan A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural kalabalık grubun saldırısına uğradı. Saldırıların başlamasına neden olan ve yolda kadının boğazını sıkan kişi Ekrem İmamoğlu’nun adamı çıktı. Flaş bilgileri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş aktardı.

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