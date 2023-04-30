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A Haber muhabirine Hollanda'da saldırı

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.04.2023 19:23
Hollanda Amsterdam’da oy kullanma merkezinde A Haber muhabiri Fatih Özyar darp edildi. Saldırıya uğrayan A Haber muhabiri Fatih Özyar canlı yayında yaşadıklarını aktardı.
A Haber muhabirine Hollanda’da saldırı
A Haber muhabirine Hollanda'da saldırı
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