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A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ı darp edenlere dava açıldı: Hesap verecekler!

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.01.2024 14:47
CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik rüşvet operasyonundaki gelişmeleri anlatırken darp edilen A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’a saldıran şüphelilerle ilgili soruşturma tamamlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Vural’a saldıran 3 tutuklu şüphelinin 2 yıl 2 aydan 11 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.
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