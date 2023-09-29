A Haber Meclis Genel Kurulu'nda! TBMM 1 Ekim pazar günü açılıyor

Son dakika haberleri… TBMM yeni yasama yılına 1 Ekim pazar günü başlayacak. Meclis'in öncelikli gündemi ne? 1 Ekim pazar günü açılacak TBMM'nin öncelikli konuları ne? A Haber Meclis Genel Kurulu’nda ve ekiplerimizden İlter Yeşiltaş son durumu aktardı.

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