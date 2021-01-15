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A Haber kaybolan Dr. Uğur Tolun'un çalışmalarını Kartepe'den takip ediyor! Gelen ihbar üzerine...

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Giriş: 15.01.2021 17:17
Güncelleme:15.01.2021 17:18
A Haber muhabiri Hakan Süer, çarşamba gününden itibaren haber alınamayan 51 yaşındaki Dr Uğur Tolun'un çalışmalarını Kocaeli Kartepe'den takip ediyor. Aracının görüldüğü son yerin ihbarının gelmesi üzerine AFAD ve JAK timleri Kuzuyayla bölgesindeki çalışmalarını artırdı.

Kocaeli'de özel bir hastanede görev yapan 51 yaşındaki Doktor Uğur Tolun, 41 EF 389 plakalı aracı ile kar yağışının başladığı Kartepe sınırları içindeki Samanlı Dağları'na gideceğini söyleyerek yola çıktı. Tolun'dan 1 gün boyunca haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

A HABER ÇALIŞMALARI BÖLGEDEN TAKİP EDİYOR

İhbar üzerine, Tolun'un gideceğini söylediği Samanlı Dağları'ndaki Kuzuyayla Tabiat Parkı bölgesine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, kaybolan 51 yaşındaki Tolun'u bulmak için çalışma başlattı. Tolun'un cep telefonunun bölgedeki baz istasyonlarında sinyal kaydı tespit edilemedi.

Bölgede çalışmaları yakından takip eden A Haber muhabiri Hakan Süer son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

A Haber muhabiri Hakan Süer, "Çarşamba günü öğlenden sonra son olarak Karlıtepe'de görülen 51 yaşındaki Dr. Uğur Tolun için arama çalışmaları devam ediyor. AFAD ve Jandarma ekipleri Kuzuyayla bölgesinde aramaları yoğunlaştırdı. Dr. Uğur Tolun'un aracının Kuzuyayla bölgesine yakın bir yerde görüldüğü ihbarı üzerine JAK ve AFAD ekipleri bu bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Karlıtepe'deki kar yağışının artması üzerine kar motorları da devreye girdi. Henüz Dr. Tolun'dan bir ize rastlanılamadı" şeklinde konuştu.

Kartepeye giden doktor kayıp KARTEPE'YE GİDEN DOKTOR KAYIP
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A Haber kaybolan Dr. Uğur Tolun'un çalışmalarını Kartepe'den takip ediyor
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