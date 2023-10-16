A Haber ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’da! Savaş sonrası ilk kez A Haber girdi

İsrail-Hamas savaşında 10. güne girilirken A Haber savaşın en sıcak noktalarında ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’nın da olduğu Kudüs’te haber nöbetini sürdürüyor. Savaş sonrası Mescid-i Aksa’ya ilk olarak A Haber girdi. İlk kıblemizden detayları A Haber ekibinden Özlem Aktay anlattı.

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