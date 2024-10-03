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A Haber görüntüledi! İşte Cem Garipoğlu'nun mezarının son hali

A Haber görüntüledi! İşte Cem Garipoğlu'nun mezarının son hali

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 14:33
Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı. Fethi kabir işlemi yapılan mezarın son hali görüntülendi.
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İşte Cem Garipoğlu’nun mezarının son hali
İşte Cem Garipoğlu'nun mezarının son hali
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