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A Haber Gazze sınırında! Özlem Aktay ve Arif Soner Kalkan bölgedeki son durumu ekrana taşıdı

A Haber
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Giriş: 28.10.2023 13:56
Gazze dün, savaşın başından bu yana en korkunç geceyi yaşadı. İsrail güçleri abluka altındaki Gazze şeridini saatlerce aralıksız bombaladı. Gazze'yle iletişim tamamen kesildi. A Haber muhabiri Özlem Aktay ve kameraman Arif Soner Kalkan da Gazze sınırından son durumu ekrana getirdi.
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