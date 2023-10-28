28 Ekim 2023, Cumartesi
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A Haber Gazze sınırında! Özlem Aktay ve Arif Soner Kalkan bölgedeki son durumu ekrana taşıdı
Gazze dün, savaşın başından bu yana en korkunç geceyi yaşadı. İsrail güçleri abluka altındaki Gazze şeridini saatlerce aralıksız bombaladı. Gazze'yle iletişim tamamen kesildi. A Haber muhabiri Özlem Aktay ve kameraman Arif Soner Kalkan da Gazze sınırından son durumu ekrana getirdi.