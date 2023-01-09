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A Haber fırtına öbüslerinin üretildiği fabrikada! Fırtınanın ana parçaları burada üretiliyor

A Haber
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Giriş: 09.01.2023 15:31
Güncelleme:09.01.2023 15:35
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu bünyesinde üretime devam eden ağır silah ve çelik fabrikası Türk Savunma Sanayii’ne önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Fırtına obüsleriyle yerli ve milli tankımız Altay'ın namlu ve silah sisteminin üretildiği fabrikada çalışmalar hızla sürüyor. A Haber ekibinden Murat Sekban ve Taşkın Ural o fabrikaya gitti ve üretimi yerinde inceledi.
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