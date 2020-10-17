- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
A Haber Ermenistan'ın sivillere saldırdığı Azerbaycan'ın Gence kentindeki enkaz bölgesinde
İşgalci Ermenistan, bir kez daha Azerbaycan halkına saldırdı. Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine balistik füze ile yapılan saldırı sonrasında çok sayıda çok sayıda ev enkaz haline geldi. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Gence'deki enkaz bölgesine gitti. Ermenistan'ın alçak saldırısı sonrasında bölgeye giden Kerim Ulak, son bilgileri A Haber canlı yayınında aktardı.
Ermenistan'ın Azerbaycan sivillerini hedef aldığı balistik füzeli saldırıda 2'si çocuk toplam 5 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi de yaralandı.
Ermenistan'ın balistik füzelerle saldırdığı Gence kentinde birkaç patlama meydana geldi ve çok sayıda ev yıkıldı. Enkaz altında kalan sivillere yönelik kurtarma çalışmaları başlatıldı.
A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, işgalci Ermenistan'ın enkaz haline çevirdiği bölgeye gitti. Gence'deki enkaz bölgesinde sivilleri kurtarma çalışmaları devam ederken bölgeye giden A Haber ekibi, son gelişmeleri aktardı.