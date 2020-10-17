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A Haber Ermenistan'ın sivillere saldırdığı Azerbaycan'ın Gence kentindeki enkaz bölgesinde

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Giriş: 17.10.2020 01:59
Güncelleme:17.10.2020 02:11
İşgalci Ermenistan, bir kez daha Azerbaycan halkına saldırdı. Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine balistik füze ile yapılan saldırı sonrasında çok sayıda çok sayıda ev enkaz haline geldi. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Gence'deki enkaz bölgesine gitti. Ermenistan'ın alçak saldırısı sonrasında bölgeye giden Kerim Ulak, son bilgileri A Haber canlı yayınında aktardı.

Ermenistan'ın Azerbaycan sivillerini hedef aldığı balistik füzeli saldırıda 2'si çocuk toplam 5 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi de yaralandı.

Ermenistan'ın balistik füzelerle saldırdığı Gence kentinde birkaç patlama meydana geldi ve çok sayıda ev yıkıldı. Enkaz altında kalan sivillere yönelik kurtarma çalışmaları başlatıldı.

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, işgalci Ermenistan'ın enkaz haline çevirdiği bölgeye gitti. Gence'deki enkaz bölgesinde sivilleri kurtarma çalışmaları devam ederken bölgeye giden A Haber ekibi, son gelişmeleri aktardı.

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Ermenistan kalleşçe sivillere saldırdı: Azerbaycanın Gence kenti balistik füze ile vuruldu ERMENİSTAN KALLEŞÇE SİVİLLERE SALDIRDI: AZERBAYCAN'IN GENCE KENTİ BALİSTİK FÜZE İLE VURULDU

A Haber Gence kentindeki enkaz bölgesinde
A Haber Gence kentindeki enkaz bölgesinde
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