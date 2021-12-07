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A Haber Eren Kış-6 operasyonuna katıldı! Tuğgenaral Nurettin Alkan operasyonu anlattı

A Haber
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Giriş: 07.12.2021 14:46
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında icra edilen Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonu'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi. A Haber Yurt - İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak operasyon bölgesine gitti. Operasyonu yöneten Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan ile bölgeyi gezdi. Operasyondaki son durumu aktardı.
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