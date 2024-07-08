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A Haber ekipleri sel bölgesinde! İşte Ordu ve Muş'ta son durum

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.07.2024 13:27
Ordu ve Muş'taki sel felaketinde iki kişi hayatını kaybetti. A Haber ekipleri sel bölgesinden son gelişmeleri aktardı.
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