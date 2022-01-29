29 Ocak 2022, Cumartesi
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A Haber ekibi Resulayn'da | Savaşın izlerini taşıyan Resulayn'da insanlık dramı yaşanıyor
Savaşın izlerini taşıyan Resulayn'da insanlık dramı yaşanıyor. Kış Suriye’de daha da çetin geçiyor. Yıkılmaya yüz tutmuş evlerinde hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.