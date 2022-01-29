A Haber ekibi Resulayn'da | Savaşın izlerini taşıyan Resulayn'da insanlık dramı yaşanıyor

Savaşın izlerini taşıyan Resulayn'da insanlık dramı yaşanıyor. Kış Suriye’de daha da çetin geçiyor. Yıkılmaya yüz tutmuş evlerinde hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.