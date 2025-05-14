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A Haber ekibi Kerkük’te bölge halkının nabzını tuttu

A Haber ekibi Kerkük’te bölge halkının nabzını tuttu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.05.2025 01:38
Terör örgütü PKK, geçtiğimiz hafta kongre kararıyla feshedildiğini duyurdu. A Haber ekibi, örgütün yıllardır faaliyet gösterdiği Irak’ın Kerkük kentinde halkın bu gelişmeye bakışını yerinde inceledi. A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz, PKK’nın Irak’taki önemli merkezlerinden biri olan Kerkük’te bölge halkının nabzını tutarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fesih kararından sonra bölge halkının yorumu aktaran Yılmaz, “PKK hem Türkiye’de hem Suriye’de hem de Irak’ta sorun. Bu nedenle PKK’nın artık bir Orta Doğu sorunu haline geldiğini belirten bölge halkı ‘Terörsüz Ortadoğu’ istiyor” dedi.
A Haber ekibi Kerkük’te bölge halkının nabzını tuttu
A Haber ekibi Kerkük’te bölge halkının nabzını tuttu
A Haber ekibi Kerkük’te bölge halkının nabzını tuttu
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