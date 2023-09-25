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A Haber ekibi Hankendi'de! Ermeni siviller Hankendi yolu üzerinden tahliye ediliyor

A Haber
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Giriş: 25.09.2023 15:43
Karabağ'daki anti-terör operasyonun ardından Ermeni güçlerinin çekilmesi devam ederken, A Haber ekipleri Karabağ'ın başkenti Hankendi'ye giden yolda haber nöbetlerini sürdürüyor. İlk kez A Haber ekibinin görüntülediği bölgeden ayrıntıları A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.
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