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A Haber ekibi Beyrut’ta! Sağlam araba ve ev yok enkazı halk kaldırıyor
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta salı günü en az 150 kişinin ölümüne ve 5 binden fazla kişinin de yaralanmasına yol açan patlamanın olduğu yeri görüntüledi A Haber ekibi... A Haber dış haberler editörü Gülçin Kazan bölgede sağlam bir araç ve bir arabanın kalmadığını insanların enkazı kazma kürekle kendilerinin kaldırdığını söyledi. İşte tüm detaylar...