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A Haber ekibi Beyrut’ta! Sağlam araba ve ev yok enkazı halk kaldırıyor

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Giriş: 08.08.2020 12:15
Güncelleme:08.08.2020 12:16
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta salı günü en az 150 kişinin ölümüne ve 5 binden fazla kişinin de yaralanmasına yol açan patlamanın olduğu yeri görüntüledi A Haber ekibi... A Haber dış haberler editörü Gülçin Kazan bölgede sağlam bir araç ve bir arabanın kalmadığını insanların enkazı kazma kürekle kendilerinin kaldırdığını söyledi. İşte tüm detaylar...
Patlamanın ardından Beyrut! Yıkım havadan görüntülendi manzara yürekleri yaktı PATLAMANIN ARDINDAN BEYRUT! YIKIM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ MANZARA YÜREKLERİ YAKTI
Son dakika: Lübnan’da neler oluyor? Beyrut Belediye Başkanı Jamal İtaniden A Habere özel açıklamalar: Her türlü desteğe açığız SON DAKİKA: LÜBNAN'DA NELER OLUYOR? BEYRUT BELEDİYE BAŞKANI JAMAL İTANİ'DEN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR: HER TÜRLÜ DESTEĞE AÇIĞIZ
Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, son durumu A Haber canlı yayınında anlattı: 1’i ağır 8 vatandaşımız patlamada yaralandı BEYRUT BÜYÜKELÇİSİ HAKAN ÇAKIL, SON DURUMU A HABER CANLI YAYININDA ANLATTI: 1'İ AĞIR 8 VATANDAŞIMIZ PATLAMADA YARALANDI

A Haber ekibi Beyrut’ta!
A Haber ekibi Beyrut’ta!
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