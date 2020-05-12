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A Haber DHKP-C ve PKK'dan kopamayan CHP'li Veli Ağbaba'nın siyasi hayatını gözler önüne serdi | Video

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12.05.2020
A Haber, darbe çığırtkanı, halktan tehditle oy isteyen, Gezi olaylarını 'isyan' olarak gören CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın siyasi hayatını gözler önüne serdi. Okul yıllarında siyasete atanan ve eylemlerin aranan ismi olan Veli Ağbaba, CHP vekili olduktan sonra Meclis'te yaptığı partileri karşı karşıya getiren açıklamalarıyla dikkat çekmişti. İşte CHP'li Veli Ağbaba'nın siyasi hayatı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun en güvendiği isimlerden biri olan CHP Genel Başkanı Veli Ağbaba, skandallarıyla anılmaya devam ediyor. Tehdit ve hakaretleriyle hem sokaklarda hem de Meclis'te halkın kin ve nefrette sürükleyen Ağbaba'nın siyasi hayatı A Haber tarafından analiz edildi.

HALKI TEHDİT ETMEK VE NEFRET TOHUMLARI EKMEK ONUN GÖREVİ

Sokak olaylarında ön sıralarda yer alan CHP Genel Başkanı Veli Ağbaba, halkı kin ve nefrete sürüklemekte başı çeken isim olmuştur.

Seçim çalışması için gittiği kentlerde de skandal ifadelere imza atan CHP'li Ağbaba, halka "Onlara oy verirseniz sizin de eliniz kırılsın" diyerek tehditler savurmaktan geri kalmadı.

MECLİS'TE DE PARTİLERİ KARŞI KARŞIYA GETİREN İSİM OLDU

Meydanlardaki üslubunu Meclis'e de taşıyan CHP Genel Başkanı Veli Ağbaba, Gazi Meclis'teki seviyesiz tartışmalarıyla her zaman gerginliği çıkartan isim oldu.

Meclis oturumunu yöneten AK Partili Ayşenur Bahçelikapılı'ya ettiği hakaretlerle gündeme oturan Veli Ağbaba, skandallarına argo ifadeleriyle devam etti. Meclis tutanakları CHP'li Ağbaba nedeniyle bir kadına edilen hakaretleri tutanaklara geçirmek zorunda kalmıştı.

DHKP-C VE PKK'DAN KOPAMADI

CHP'li Ağbaba'nın DHKP-C'li Uğur Pektaş'ın yakınlığı ilk araştırma sonucunda ortaya çıkmıştı. PKK ve DHKP-C'den vazgeçemeyen Veli Ağbaba, başka bir skandala daha imza atmıştı.

Ağbaba PYD/YPG'li teröriste Meclis'te söz vererek de gündeme gelmişti. 'Devlet masum bir öğrenciyi terörist olmakla suçladı' diyerek Meclis'te şov yapan Ağbaba'nın PKK'ya desteği yıllar sonra resmen belgelendi.

CHP'li Veli Ağbaba'nın misafiri 7 yıl sonra Suriye'de ortaya çıtı. Asıl adı Özge Aydın olan terörist Ceren Güneş, 2019'da Mehmetçik ile girdiği mücadelede öldürüldü. Yıllar önce ise CHP'li Ağbaba'nın misafiri olarak Meclis'te ağırlanmıştı.

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