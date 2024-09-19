A Haber canlı yayınında elinde cihazla anlattı: Fünyeye tekabül ediyor

Terör devleti İsrail’in çağrı cihazlarına siber saldırısı nasıl gerçekleşti? Stratejist Dr. Eray Güçlüer, A Haber canlı yayınında elindeki cihazla anlattı. Patlamanın şiddetin bir fünyeye tekabül ettiğini vurgulayan Güçlüer, Türkiye'de bir riskin olmadığını belirtti.

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