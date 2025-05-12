A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün: Temkinli elden bırakmamak gerekiyor

PKK silahları nerede ve nasıl teslim edecek? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, canlı yayında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akgün, "Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Bunun altını çizmekle beraber temkinli olmakta yarar gördüğümü belirtmek isterim. Çünkü çok uzun yıllardan beri bir süper güç tarafından kurulmuş hem bu güç hem de bölgesel güçler tarafından kollanmış korunmuş eğitilmiş donatılmış bir terör örgütünden bahsediyoruz. Dolayısıyla şu anda mutlaka umutlu olmak gerekiyor ancak beri taraftan da temkini elden bırakmamak gerekiyor." dedi.

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