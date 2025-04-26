26 Nisan 2025, Cumartesi
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A Haber 2 kıtayı bağlayan Avrasya Tüneli’nde! Deprem tedbirleri neler?
İstanbul gibi kalabalık metropollerde deprem anında en çok merak edilen konuların başında ulaşım sistemlerinin dayanıklılığı geliyor. Milyonlarca İstanbullunun her gün kullandığı Avrasya Tüneli deprem sınavından geçti. A Haber muhabiri İslim İstanbullu konuğu AYGM Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ile detayları konuştu.