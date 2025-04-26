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A Haber 2 kıtayı bağlayan Avrasya Tüneli’nde! Deprem tedbirleri neler?

A Haber 2 kıtayı bağlayan Avrasya Tüneli’nde! Deprem tedbirleri neler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.04.2025 12:22
İstanbul gibi kalabalık metropollerde deprem anında en çok merak edilen konuların başında ulaşım sistemlerinin dayanıklılığı geliyor. Milyonlarca İstanbullunun her gün kullandığı Avrasya Tüneli deprem sınavından geçti. A Haber muhabiri İslim İstanbullu konuğu AYGM Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ile detayları konuştu.
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A Haber 2 kıtayı bağlayan Avrasya Tüneli’nde! Deprem tedbirleri neler?
Avrasya Tüneli’nde! deprem tedbirleri neler?
Avrasya Tüneli’nde! deprem tedbirleri neler?
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