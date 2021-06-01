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81 il için kritik veriler açıklandı! İşte İstanbul Ankara ve İzmir'de son durum (22-28 Mayıs koronavirüs risk haritası)

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Giriş: 01.06.2021 20:18
Güncelleme:01.06.2021 20:21
Sağlık Bakanlığı, 22-28 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayıları ile vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı. Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İstanbul'da 100 bin kişide vaka sayısı 123'ten 89'a düştü, Ankara 115,71, İzmir ise 47,74 oldu. Kırmızı kategori olarak kabul edilen 100 sınırını sadece 11 il aştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

"VAKA SAYILARININ DÜŞÜŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR

Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
81 il için kritik veriler açıklandı
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