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8 yaşındaki çocuk üzerinden algı yapmaya çalıştı | Muhabirin yalanını Belinay ve annesi çürüttü

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.03.2023 18:02
Bloomberg HT muhabiri, kurgu ile çektiği bir fotoğraf üzerinden devleti hedef aldı. Ancak; kurduğu hiçbir cümle gerçek değildi. Yalanı da fotoğrafladığı çocuk ve annesi çürüttü.
Muhabirin yalanını Belinay ve annesi çürüttü
Muhabirin yalanını Belinay ve annesi çürüttü
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