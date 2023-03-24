24 Mart 2023, Cuma
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7’Lİ KOALİSYONUN PKK VE FETÖ VAADİ! Koalisyon ne yapmaya çalışıyor?
7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu "Demirtaş'ın, Kavala'nın, Gezi Parkı'nın tutuklularının serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz" cümlelerinin ardından katıldığı yayında "KYK mağdurlarının da mağduriyetinin giderilmesini istiyorsanız da bana oy vereceksiniz " ifadelerini kullandı. Peki Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamaları ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı ile Daily Sabah gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç değerlendirdi.