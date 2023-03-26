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7'li koalisyonu Kandil mi dizayn etti? PKK elebaşları kime ne talimat verdi?

A Haber
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Giriş: 26.03.2023 08:56
Son üç haftada muhalefet cephesinde baş döndüren bir trafik yaşandı. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için Kandil'den gelen destek açıklamaları dikkat çekti. Peki bu süreçte kim ne dedi? Yedili koalisyona PKK elebaşlarından hangi mesajlar gitti? İşte ayrıntılar...
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