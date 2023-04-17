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7'li koalisyonda kriz bitmiyor! A Haber'de çarpıcı değerlendirme: İYİ Parti ve CHP’de çok sarsıcı sonuçları ortaya çıkaracak

A Haber
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Giriş: 17.04.2023 10:47
CHP ve İYİ Parti tabanını rahatsız eden isimler neden aday yapıldı? Krizde son durum ne? Meral Akşener'in "hesaplaşma" sözleri ne anlama geliyor? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
7li koalisyonda kriz bitmiyor! 7'Lİ KOALİSYONDA KRİZ BİTMİYOR!

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