7'li koalisyonda kriz bitmiyor! A Haber'de çarpıcı değerlendirme: İYİ Parti ve CHP’de çok sarsıcı sonuçları ortaya çıkaracak

CHP ve İYİ Parti tabanını rahatsız eden isimler neden aday yapıldı? Krizde son durum ne? Meral Akşener'in "hesaplaşma" sözleri ne anlama geliyor? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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