12 Ocak 2022, Çarşamba
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77 bin 722 yeni vaka! 12 Ocak Çarşamba gününe ait Kovid-19 tablosu açıklandı
Türkiye'de son 24 saatte 422 bin 28 Kovid-19 testi yapıldı, 77 bin 722 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi. Son Dakika Haberleri...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 12 Ocak 2022 Çarşamba gününe ait 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu.
İŞTE GÜNÜN COVID-19 TABLOSU (12 OCAK 2022)
Türkiye'de son 24 saatte 422 bin 28 Kovid-19 testi yapıldı, 77 bin 722 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi.
Bakan Koca, "Omicron kaynaklı gelişmeler tedirgin edici olmakla birlikte, durumu hayatımızın normal akışı içinde aşabileceğimize kuşku yok. Aşıyla elde edilen sonucu, hatırlatma dozunun önemini, maske ve sosyal mesafenin olayları kontrol altına almadaki etkisini biliyoruz. O halde güç bizde!" dedi.