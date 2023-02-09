09 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 7,6'lık depremden yeni görüntü! Bina çöküyor insanlar panik halinde kaçıyor

7,6'lık depremden yeni görüntü! Bina çöküyor insanlar panik halinde kaçıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.02.2023 15:32
Güncelleme:09.02.2023 15:45
Kahramanmaraş’ta pazartesi günü 13,24’te yaşanan 7,6 şiddetindeki 2. büyük depremin yeni görüntüsü ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında bir binanın çökme anı ve insanların paniği görünüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
7,6 depremden yeni görüntü!
7,6 depremden yeni görüntü!
Depremzede çocuklara terapi!
Depremzede çocuklara terapi!
Termal kamera ile arama!
Termal kamera ile arama!
İŞTE DEPREMİN YIKTIĞI ADIYAMAN
İŞTE DEPREMİN YIKTIĞI ADIYAMAN
İŞTE DEPREMİN KORKUNÇ ETKİSİ
İŞTE DEPREMİN KORKUNÇ ETKİSİ
Vatandaşa “Endişe etmeyin” mesajı
Vatandaşa “Endişe etmeyin” mesajı
Depremzedelere 3 öğün sıcak yemek!
Depremzedelere 3 öğün sıcak yemek!
İskenderun Limanı’ndaki yangında son durum
İskenderun Limanı'ndaki yangında son durum
Başkan Erdoğan Gaziantep’te!
Başkan Erdoğan Gaziantep'te!
Havalimanı gerçeği! Ne zaman açılacak?
Havalimanı gerçeği! Ne zaman açılacak?
Gözyaşlarına hakim olamadı
Gözyaşlarına hakim olamadı
80. saatte yeni mucize
80. saatte yeni mucize
Daha Fazla Video Göster