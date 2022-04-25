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6’lı masa toplantısından ne çıktı? Millet İttifakı'nda Garo Paylan krizi
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın 'sözde Ermeni soykırımının tanınmasına yönelik verdiği kanun teklifi Millet İttifakı'nda çatlağa yol açtı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gizli ortağı HDP'nin sözde Ermeni soykırımı teklifine ses çıkarmaz ve görmezden gelirken İYİ Parti Lideri Meral Akşener şiddetle kınadı. 6 muhalefet lideri üçüncü kez buluştu, Demokrat Parti ev sahipliğindeki üçüncü buluşmanın ardından ortak açıklama yapıldı. Ankara kulislerindeki son bilgileri A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.