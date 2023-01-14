14 Ocak 2023, Cumartesi
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6'lı masa "sivil darbe" mi planlıyor? 6 lider cumhurbaşkanı ile aynı imza yetkisine mi sahip olacak?
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hafta içi konuk olduğu bir programda, “1 cumhurbaşkanı yardımcılığı 1 bakanlık alınacak. Ama diyelim ki a partisi büyük bir çoğunluğa sahip 7 bakanlığı olacak 8 bakanlığı olacak. Kaç milletvekili varsa o kadar bakanlık alacak. Cumhurbaşkanı kendi karar alırsa kriz çıkar ve ülke yeniden seçime gider.” ifadelerini kullandı. Seçilmiş cumhurbaşkanına karşı adeta sivil darbenin mesajı niteliğindeki açılamalara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan destek geldi. Kılıçdaroğlu, “Yüzde 1, yüzde 3, yüzde 25, yüzde 50 diye bakamayız. Başkan yardımcılığı olursa çok güzel olur. 6 partinin lideri eşittir” dedi. Peki bu mesajlar ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan Akşam gazetesi yazarı Murat Özer ile SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş değerlendirdi.