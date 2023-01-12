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6'lı masa için çarpıcı Birleşmiş Milletler (BM) benzetmesi! Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu'nun sözleri ne anlama geliyor? Çarpıcı sözler: Bir ucube sistemi

A Haber
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Giriş: 12.01.2023 13:53
6'lı masadan kriz itirafı geldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Her parti en az 1 bakanlık, 1 cumhurbaşkanı yardımcılığı alacak. Ama diyelim ki A partisi büyük bir çoğunluğa sahip, 7 bakanlığı olacak 8 bakanlığı olacak. Kaç milletvekili varsa o kadar bakanlık alacak. Cumhurbaşkanı kendi karar alırsa kriz çıkar ve ülke yeniden seçime gider.” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise “Yüzde 1, yüzde 3, yüzde 25, yüzde 50 diye bakmayız. Başkan yardımcılığı olursa çok güzel olur. Altı partinin lideri eşittir.” ifadelerini kullandı. Peki seçtikleri cumhurbaşkanı söz dinlemezse seçime mi gidilecek? Ülkeyi Cumhurbaşkanı mı, 6 kişi mi yönetecek? Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer ve Ankara Ünversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çınar Özen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
6lı masa için çarpıcı BM benzetmesi 6'LI MASA İÇİN ÇARPICI BM BENZETMESİ

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