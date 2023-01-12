6'lı masa için çarpıcı Birleşmiş Milletler (BM) benzetmesi! Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nun sözleri ne anlama geliyor? Çarpıcı sözler: Bir ucube sistemi

ANAYASAYI İHLAL VAADİ

Anayasada yer almayan bir şekilde cumhurbaşkanlığı yardımcılığının icracı olacaklarını ifade ediyorlar. İcra makamı haline getireceklerini ifade ediyorlar. Onunla da yetinmeyeceklerini söylüyorlar. Cumhurbaşkanlığının üzerinde de bit üst konsey oluşturulacağını ifade ediyor bu bütünüyle zaten anayasada olmayan bir durum. Anayasayı ihlal edeceklerini şimdiden söylüyorlar vadediyorlar.



Bu yönüyle bir hukuksuzluk zaten söz konusu.