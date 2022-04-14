6'lı masa dağılıyor mu? Temel Karamollaoğlu'nun "3. ittifak olabilir" sözü ne anlama geliyor?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündeme damga vuran bir açıklamaya imza attı. Karamollaoğlu, 6’lı masaya gözdağı vererek "Şartlar değişti, 3. ittifak olabilir" dedi. Karamollaoğlu’nun "ittifak içinde ittifak" açıklaması ne anlama geliyor? Karamollaoğlu masadan kalkar mı? Altılı masa ikiye mi bölündü? Bu açıklamasının yansımalarını A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında yorumlayan Doç. Dr. Abdurrahman Babacan, “Tarafların birbirine yaptıkları siyasi blöfün uzantısı olarak değerlendiriyorum” dedi ve nedenlerini tek tek açıkladı.

Temel Karamollaoğlu'nun 6'lı masaya gözdağı vererek "Şartlar değişti, 3. ittifak olabilir" sözlerini A Haber'de yorumlayan Doç. Dr. Abdurrahman Babacan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

İTTİFAK VE MİLLETVEKİLİ ÇIKARMA SORUNU

(Karamollaoğlu'nun açıklamaları) Ben bunu biraz tarafların birbirine yaptıkları siyasi blöfün bir uzantısı olarak değerlendiriyorum. Yeni seçim kanunuyla beraber esasen 6'lı masanın büyük partileri diye adlandırdığımız CHP ve İYİ Parti açısından daha görece seçime doğru avantajlı bir pozisyon öngörülüyor. Özellikle 2018'deki benim kanaatim yanlış olarak düşündüğüm artık oylar meselesi ortadan kaldırıldı ve karşımıza şu çıktı; Bundan sonra herhangi bir seçim bölgesinde 81 ilin tamamında ister büyük ister küçük parti fark etmez nerde yoğunlaşan oyu varsa oralarla ilgili ciddi bir kampanya sürecine girecek. Ve burada çalıştığının ve vatandaşa sunduğunun, vizyonunun önerilerinin karşılığını alacak. Yani ne kadarsa o. Eğer yoğunlaşan bir oyu yok ise ittifaka güvenip o bölgeden milletvekili çıkaramaz hale gelecek.

"ARALARINDA PROBLEMLER VAR"

İYİ Parti ve CHP ittifakın masanın bir tarafında durmaya başladı diğer küçük partiler ise diğer tarafında duruyor. Onların aralarında da bir sürü problemler var. Demokrat Parti Genel Başkanı'nın açıklamalarından da bunu görüyoruz. Kılıçdaroğlu ve Akşener bu resti ne kadar görecek? Buna siyaseten nasıl reaksiyon verecekler? Burada Karamollaoğlu, Babacan, Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal masadaki mevcut pozisyonlarını kaybetmek istemiyorlar.

"AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU'NA REST" ANLAMI TAŞIYOR

Bu yüzden de (bu isimler) 'Biz o zaman tamamen sizden desteğimizi çekeriz. Kendimiz bir ittifaka gireriz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bu ittifak dâhilinde olmadığımız için seçmenimizi serbest bırakırız. Özel bir ittifak angajmanına girmeyiz. Bu yüzden hodri meydan' demeye çalışıyorlar ve Akşener ve Kılıçdaroğlu resti çekiyorlar.





KARAMOLLAOĞLU NE DEMİŞTİ?

Karar TV'ye konuşan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, seçim kanununda değişiklik ve yol açacağı sonuçlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda şartlar değişti. Seçim kanunu ile birlikte görüşlerimiz de değişti. 6'lı masa aslında muhalefetin diyalog ortamını oluşturuyor. İlle de her noktada birlikte hareket etme mecburiyeti yok. Zaten bu durum da çıkan kanunla ortadan kalkmış oldu. 6'lı masanın olması, meselelerin birlikte yürütülmesine fırsat veriyor. Bunun faydalı olacağını düşünüyorum. Ama üçüncü ittifak, yeni seçim kanunundan dolayı olabilir. Tek tek de girilirse, 3 partinin aldıkları oyu birlikte oldukları takdirde üst üste koysanız daha büyük çoğunluk elde edersiniz. Milletvekili çıkarma ihtimali artar. Veya böyle bir ortam oluştuğu takdirde bu bir yeni katılıma vesile olabilir."