10 Mart 2023, Cuma
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6'lı koalisyonun yeni krizi HDP mi olacak? "8 başlı yönetim" kaosa sebep olur mu?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığına destek için 14 Mart'ta HDP'nin kapısını çalacağı konuşuluyor. Ancak, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP'den şu ana kadar randevu talebi gelmediğini söyledi. "Bizim yapacağımız görüşme CHP ile olmayacaktır. Millet İittifakı adayı ve ekibiyle olacaktır." diyen Mithat Sancar, Meral Akşener'e de "Bizim muhatabımız değilsin" mesajı gönderdi. HDP-CHP arasındaki "sıcak temas" masada sancıya yol açar mı? Seçmen kriz çıkaracak bir sisteme onay verir mi? 6'lı koalisyonun yeni krizi HDP mi olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Aydınlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, siyaset bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ve hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu değerlendirdi.