6’lı koalisyonun içindeki ihanet sarmalı! Temel Karamollaoğlu’nun ittifak bedeli

2 Mart gecesi Saadet Partisi’nin binasında başlayan aday açıklama tiyatrosu 72 saat süren kirli pazarlıklar sonrasında 6 Mart’ta yine Saadet Partisi’nin önünde noktalandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı’nın adayı oldu. Siyasetin sıcak gelişmelerini A Haber’de yayınlana Satır Arası programına katılan avukat Mustafa Kemal Çiçek ile Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan değerlendirdi.

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