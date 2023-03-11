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6’lı koalisyonun içindeki ihanet sarmalı! Temel Karamollaoğlu’nun ittifak bedeli

A Haber
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Giriş: 11.03.2023 22:13
2 Mart gecesi Saadet Partisi’nin binasında başlayan aday açıklama tiyatrosu 72 saat süren kirli pazarlıklar sonrasında 6 Mart’ta yine Saadet Partisi’nin önünde noktalandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı’nın adayı oldu. Siyasetin sıcak gelişmelerini A Haber’de yayınlana Satır Arası programına katılan avukat Mustafa Kemal Çiçek ile Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan değerlendirdi.
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