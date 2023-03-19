6’lı koalisyonda çatlaklar derinleşiyor! A Haber'de değerlendirdiler

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "genel başkanlar vekil olsun" çıkışı 6'lı masada krize neden oldu. AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve Siyasal İletişimci Ferhat Murat, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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