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6'lı koalisyonda aday kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Çarpıcı açıklamalar: Adayı öğrenmek için kazıyın! Vedaya geliyor...

A Haber
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Giriş: 03.02.2023 12:03
Konsolosluk kapatma neyin hazırlığı? Seçim planı mı? Güvenlik bahanesiyle konsolosluk kapatmanın arkasında ne yatıyor? "Kapatılan konsolosluk" üzerinden ne mesaj veriliyor? 6'lı koailsyonda kopmalar olur mu? Meral Akşener ne mesaj verdi? CHP ile iyi parti arasındaki aday çekişmesi nasıl sonuçlanacak? Cumhur İttifakı genişler mi? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında siyasetin gündemi ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Adayı öğrenmek için kazıyın! "ADAYI ÖĞRENMEK İÇİN KAZIYIN!"

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Adayı öğrenmek için kazıyın!
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