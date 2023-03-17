17 Mart 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
6’lı koalisyon ve medyası HÜDA-PAR'ı neden hedef alıyor? HÜDA-PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı: Erdoğan’a destek vermemiz maskelerini düşürdü
HÜDA-PAR, Cumhur İttifakı’na verdiği destekle 6’LI koalisyon ve medyasının hedefinde. Peki 6’lı koalisyon ve medyası HÜDA-PAR'ı neden hedef alıyor? HDP'nin terörle ilişkisini perdeleme girişimi mi? Merak edilen sorunların cevaplarını HÜDA-PAR Sözcüsü avukat Serkan Ramanlı cevapladı. Ramanlı, “Bizim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermemiz pek çok kişinin maskesini düşürdü. Özellikle CHP zihniyetinin Türk-Kürt kardeşliğini en büyük engel olduğunu bu süreçte görmüş olduk.” dedi.