6’lı koalisyon ve medyası HÜDA-PAR'ı neden hedef alıyor? HÜDA-PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı: Erdoğan’a destek vermemiz maskelerini düşürdü

HÜDA-PAR, Cumhur İttifakı’na verdiği destekle 6’LI koalisyon ve medyasının hedefinde. Peki 6’lı koalisyon ve medyası HÜDA-PAR'ı neden hedef alıyor? HDP'nin terörle ilişkisini perdeleme girişimi mi? Merak edilen sorunların cevaplarını HÜDA-PAR Sözcüsü avukat Serkan Ramanlı cevapladı. Ramanlı, “Bizim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermemiz pek çok kişinin maskesini düşürdü. Özellikle CHP zihniyetinin Türk-Kürt kardeşliğini en büyük engel olduğunu bu süreçte görmüş olduk.” dedi.

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