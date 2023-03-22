22 Mart 2023, Çarşamba
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6’lı koalisyon ve HDP anlaştı! HDP’ye cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bakanlık verilecek mi?
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi 6’lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu ile pazarlık masasına oturan HDP, aday çıkarmama kararı aldı. Peki HDP’ye cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bakanlık verilecek mi? Hangi konularda taviz verildi? Nerelerde uzlaşı sağlandı? HDP’nin 11 maddelik “tutum belgesi” kabul edildi mi? İYİ Parti ne yapacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, gazeteci Mustafa Ertekin ve iletişimci Ali Saydam değerlendirdi. Mustafa Ertekin, “Meral Akşener bunlardan rahatsızlık duyduğu için bir rol dağılımı çerçevesinde bir açıklama yaptı. ‘Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile görüşebilir ama masaya taleplerini getiremez’ dedi ama talepleri masadaydı.” derken Ali Saydam “Bunlar tutum belgesini ön koşul olarak ortaya koydular. Ancak bu şekilde aday göstermeyeceklerini söylediler.” ifadelerini kullandı.