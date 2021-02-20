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65 yaş üstü aşılanıyor! Aşı olacaklar sokak kısıtlamasından muaf tutuluyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.02.2021 12:24
Güncelleme:20.02.2021 12:25
Koronavirüs aşılamaları sokağa çıkma kısıtlamasında da devam ediyor. Türkiye'de koronavirüse karşı aşılanan kişi sayısı 7 milyona yaklaştı. Aşılamada sıra hangi yaş aralığında? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in konuğu olan Prof. Dr. İlhan Varank Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiğit verdi. Nurettin Yiğit, “Şu ana kadar biz 9 bin kişiye aşı yaptık. Hastanelerde ciddi bir poliklinik hazırlandı. Biz hafta sonlarında aşılmaya devam ediyoruz. Bu vatandaşlarımız kısıtlamalardan muaf oluyor. 65 yaş üstünün ilk doz aşıları yapılmaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

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