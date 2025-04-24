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6,2’lik İstanbul depremi | Başkan Erdoğan: Deprem siyasete alet edilmemeli

6,2’lik İstanbul depremi | Başkan Erdoğan: Deprem siyasete alet edilmemeli

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.04.2025 13:11
İstanbul’da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem ile ilgili konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan kentsel dönüşüm projelerinin süratle hayata geçmesini gerektiğini söyledi. Başkan Erdoğan, “Deprem gibi konuların günlük siyaset polemiklerine alet edilmesini tasvip etmiyoruz. Bugünler siyaset yapma değil bir olma günüdür. Artık taş üstüne taş koyma zamanı. Fırsatçıları vicdana davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
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6,2’lik İstanbul depremi | Başkan Erdoğan: Deprem siyasete alet edilmemeli
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