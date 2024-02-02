6 Şubat depremlerinin 1. yılı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Deprem bölgesinde gece gündüz demeden sahadayız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'nde 6 Şubat depremleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya Hatay'da 41 bin deprem konutunun, 5 bin köy evinin kura çekim ve teslim töreninin yarın Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yapılacağını duyurdu.

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