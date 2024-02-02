02 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 6 Şubat depremlerinin 1. yılı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Deprem bölgesinde gece gündüz demeden sahadayız

6 Şubat depremlerinin 1. yılı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Deprem bölgesinde gece gündüz demeden sahadayız

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.02.2024 10:52
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'nde 6 Şubat depremleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya Hatay'da 41 bin deprem konutunun, 5 bin köy evinin kura çekim ve teslim töreninin yarın Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yapılacağını duyurdu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MOSSAD’ın casusluk çetesi çökertildi
MOSSAD'ın casusluk çetesi çökertildi
4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Enver Aysever Ankara’da gözaltına alındı
Enver Aysever Ankara'da gözaltına alındı
ABD’den iadesi sağlanan eserler
ABD’den iadesi sağlanan eserler
Bölgede yaşadıklarını anlatırken...
Bölgede yaşadıklarını anlatırken...
6 Şubat depremlerinin 1. yılı!
6 Şubat depremlerinin 1. yılı!
Ramazan Hoca cinayetinde yeni detaylar
Ramazan Hoca cinayetinde yeni detaylar
MİT ve Emniyet’ten MOSSAD’a operasyon
MİT ve Emniyet'ten MOSSAD'a operasyon
Kılıçdaroğlu Özel’i yalanladı
Kılıçdaroğlu Özel'i yalanladı
Alper Gazeravcı ne zaman dönecek?
Alper Gazeravcı ne zaman dönecek?
Filistinlileri canlı kalkan yaptı!
Filistinlileri canlı kalkan yaptı!
Teröristler neden Kayseri’ye gitti?
Teröristler neden Kayseri'ye gitti?
Daha Fazla Video Göster