07 Ocak 2023, Cumartesi
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6 Ocak baskını neyin işareti? ABD Kongre baskını öncesi neler yaşandı?
6 Ocak 2021'de, ABD Kongresi yaklaşık 200 yıl sonra ilk kez bir işgale tanıklık etti. Başkanlık seçiminin sonuçlarına karşı çıkan Trump destekçileri, düzenledikleri baskınla Kongre’nin seçim sonuçlarını tescil etme sürecine engel oldu. Peki her şey nasıl başlamıştı? Baskın öncesindeki son günde neler yaşandı? İşte tüm detaylar…