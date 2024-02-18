18 Şubat 2024, Pazar
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6. Etnospor forumu Antalya'da başladı! Parola bu kez "geleneksel sporların ihyası” oldu
Antalya'da 6. ETNOSPOR forumu başladı. Uluslararası kural belirleyicilik rollerine dikkati çeken, dünya ETNOSPOR Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Batı’nın sporculara karşı çifte standartına da parantez açtı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da etkinliğe video mesaj gönderdi. İşte haberin detayları...