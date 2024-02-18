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6. Etnospor forumu Antalya'da başladı! Parola bu kez "geleneksel sporların ihyası” oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.02.2024 17:49
Antalya'da 6. ETNOSPOR forumu başladı. Uluslararası kural belirleyicilik rollerine dikkati çeken, dünya ETNOSPOR Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Batı’nın sporculara karşı çifte standartına da parantez açtı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da etkinliğe video mesaj gönderdi. İşte haberin detayları...
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6. Etnospor forumu Antalya’da başladı!
6. Etnospor forumu Antalya'da başladı!
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