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6 büyüklüğünde artçılar oluyor! AFAD'dan son dakika deprem açıklaması

A Haber
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Giriş: 19.02.2023 13:35
AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük depremin ardından artçı sarsıntıların devam edeceğini açıklarken vatandaşlara uyarılarda bulundu.
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