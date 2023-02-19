6 büyüklüğünde artçılar oluyor! AFAD'dan son dakika deprem açıklaması

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük depremin ardından artçı sarsıntıların devam edeceğini açıklarken vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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