24 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
58 ilde tefecilere operasyon: 160 gözaltı

58 ilde tefecilere operasyon: 160 gözaltı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.09.2024 08:44
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 58 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen "Kuyu-28" operasyonlarında 160 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
58 ilde tefecilere operasyon: 160 gözaltı
58 ilde tefecilere operasyon: 160 gözaltı
PKK terör örgütüne komando pençesi
PKK terör örgütüne komando pençesi
Başkan Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiği!
Başkan Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiği!
Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği hızlı başladı!
Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği hızlı başladı!
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Moskova Merkez Camii’nde!
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Moskova Merkez Camii'nde!
İsrail’in saldırısına canlı yayında yakalandı!
İsrail’in saldırısına canlı yayında yakalandı!
Başkan Erdoğan’ın görüşmesindeki detayları A Haber’de!
Başkan Erdoğan'ın görüşmesindeki detayları A Haber'de!
Bakan Yerlikaya’dan soruşturma iddialarına yalanlama!
Bakan Yerlikaya'dan soruşturma iddialarına yalanlama!
19 yaşındaki suç makinesi polisi şehit etti!
19 yaşındaki suç makinesi polisi şehit etti!
A Haber’e engel olmaya çalıştılar
A Haber'e engel olmaya çalıştılar
A Haber saldırıların olduğu noktada
A Haber saldırıların olduğu noktada
İsrail tehdidi sonrası Lübnan’dan kaçış
İsrail tehdidi sonrası Lübnan’dan kaçış
Daha Fazla Video Göster