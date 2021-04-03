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58 il kırmızıya dönmüş durumda! 23 ilde cumartesi günü sokak kısıtlaması yok

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.04.2021 09:20
Güncelleme:03.04.2021 09:26
Yeni normalleşme sürecinde tedbirler elden bırakılınca Türkiye haritasında 58 il kırmızıya döndü. 1 aylık aranın ardından İstanbul dahil 58 ilde cumartesi günü yeniden sokak kısıtlaması başladı. İstanbul'dan son gelişmeleri A Haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı. Tedbirlere uyan 23 şehir sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor. Bu illerden biri de Diyarbakır. Burada yaşananları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz anlattı.
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